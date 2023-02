Salernitana, De Sanctis: “Ripartiamo da questo. C’è convinzione che…”

TUTTOmercatoWEB.com

Paulo Sousa ha preso il posto di Nicola sulla panchina della Salernitana, manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve. Nel frattempo, il nuovo tecnico è arrivato nel quartier generale dei granata per dirigere la preparazione in vista del match con la Lazio, che segnerà il suo esordio. Come riporta Tuttosalernitana.it, il direttore sportivo De Sanctis è intervenuto per chiarire le scelte effettuale dal club. Queste le dichiarazioni: “Paulo Sousa è arrivato. La firma è prossima, ci sono dei dettagli che gli avvocati stanno valutando. Bisogna scrivere bene il tutto. Firma fino a giugno con opzione per altri due anni. Dello staff della società restano tutti. A breve arriverà l'esonero ufficiale di Nicola. Quello di Paulo Sousa è un profilo internazionale, grande esperienza e conoscitore di calcio. C'è convinzione che possa darci una mano sin da subito. Il progetto potrebbe allungarsi ma bisogna essere tutti felici nei prossimi mesi. Non è un mistero che abbiamo ascoltato altri candidati, a Sousa gli va riconosciuto che ha voluto fortemente la Salernitana, come anche altri. Ha visto la partita a Verona, ma aveva già seguito anche altre gare. Ora si riparte dal fatto che nell'ultima parte non siamo stati prestativi sul gioco e sui risultati. È qualcosa che ci ha fatto riflettere, bisogna migliorare il trend negativo dell'ultimo periodo. Il vantaggio sulla terzultima si è assottigliato e serve invertire la rotta”

SITUAZIONE- “Ora servono fatti e risultati. Nell'ultima parte di stagione tutti non abbiamo fatto un buon lavoro, a Nicola va il ringraziamento dei 21 punti che non sono pochi. Ora dobbiamo arrivare alla salvezza il più lontano possibile dalle ultime partite. Ci aspettiamo che recuperi Mazzocchi e questo rimetterebbe in ordine la rosa. Dobbiamo valutare le condizioni di Troost-Ekong, il cui infortunio sembra più grave di quello che ci aspettavamo. Rientrerà Fazio poi tra qualche settimana”

