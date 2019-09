Salernitana, Dziczek: “In futuro vorrei avere un chance alla Lazio”

Prima la Salernitana, poi in futuro chissà. Ma per Patryk Dziczek ancora meglio se quel futuro corrisponderà alla Lazio. Il centrocampista polacco è stato uno dei diversi acquisti del calciomercato biancoceleste destinati a Salerno. Il nazionale under 21 ha intenzione di fare bene in granata, per poi guadagnarsi la “promozione” e poter giocare con i colori biancocelesti. Per farlo conta su Giampiero Ventura, tecnico esperto che lo aiuterà nella crescita calcistica. Ecco le sue parole rilasciate in Polonia al Lączy nas piłka: "Ventura è un professionista molto serio, ha allenato la nazionale italiana e ha vinto molti campionati di serie B. Sono rimasto impressionato, nei sei allenamenti che ho svolto con la squadra ho notato competenza sul piano tattico e voglia di far crescere ogni singolo componente della rosa. La nostra squadra è molto giovane e queste prime due vittorie ci devono far capire che possiamo puntare alla promozione. Apprezzo il fatto che Ventura chiedesse spesso a che punto fosse la trattativa per portarmi a Salerno. Ho scelto l'Italia consapevole che guadagnerò di meno, ma che potrò farmi conoscere come calciatore. È questo quello che conta. Il futuro? Devo dare il massimo per la Salernitana, spero di conquistare il posto migliorando la condizione fisica e le mie conoscenze. Poi l'obiettivo è quello di confrontarmi con la Serie A e giocarmi le mie carte con la Lazio".

