Salernitana, grande tegola per Paulo Sousa: i calciatori a rischio per la Lazio

© foto di Uefa/Image Sport

E' stato ufficializzato nella giornata di oggi l'arrivo di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana, eppure deve fare già i conti con alcuni problemi. Il reparto infermeria si sta allargando. Infatti, come riporta Tuttosalernitana.com, il difensore William Troost-Ekong, dopo essere uscito per infortunio nella sfida contro il Verona di lunedì sera, ieri all'allenamento è apparso vistosamente zoppicando. Il ds De Sanctis ha dichiarato che l'infortunio al ginocchio sinistro sembra più grave del previsto e per questo in giornata si sottoporrà agli accertamenti. Per la partita contro la Lazio in programma domenica 19 febbraio non ci sarà sicuramente. Problemi fisici anche per Boulaye Dia che non si è allenato negli ultimi due giorni per un problema al polpaccio. L'attaccante resta in forte dubbio contro i biancocelesti.