Salernitana, Iervolino contro tutti: "Qualcuno non vuole sudare, a gennaio avrò pugno durissimo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo Iervolino contro tutti. Il patron della Salernitana in una lunga conferenza stampa non le ha mandate a dire esprimendosi su questo inizio di stagione difficile, i granata sono ultimi in classifica, e puntando il dito anche contro alcuni giocatori che a suo dire non non si impegnano abbastanza per la causa: "Qualcuno non vuole sudare, non credo che la campagna acquisti abbia creato un disvalore rispetto a quella della scorsa stagione. I problemi si annidano in un ambiente lacerato, non riusciamo a creare giusta armonia, ci sono giocatori che non amano Salerno e la Salernitana, non vogliono restare. Sono qui ma vorrebbero stare altrove, loro hanno disatteso tutti gli impegni".

"Con loro dobbiamo lavorare, devono prendersi le loro responsabilità, devono giocare a Salerno per la gioia di farlo, diversamente se le cose dovessero andare male per molti di loro potrebbe essere la tomba sportiva. Avrò pugno durissimo. Il mercato di gennaio sarà in funzione di tante variabili, in base alle entrate delle cessioni e ai prossimi risultati della squadra. Saremo più attenti a prendere giocatori con la voglia matta di starci e amare questi colori, questa città. Due anni fa ci siamo salvati, proveremo a farcela anche ora".