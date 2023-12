Salernitana, il Collegio Arbitrale si è espresso su Dia: la sentenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima il rifiuto della Salernitana all'offerta del Wolverhampton, poi lo scontro con Boulaye Dia. È stato un inizio di settembre acceso per la Salernitana, che aveva deciso una corposa multa per il suo attaccante: Dia non si era allenato, lamentando mal di testa e dolori al ginocchio che di cui non aveva dato traccia la risonanza magnetica. Il giocatore aveva poi risposto alla chiamata della nazionale del Senegal dove aveva riportato un infortunio.

Seguirono giorni caldi, fino al ritorno in campo a Empoli il successivo 27 settembre. In questi giorni è arrivata la sentenza del Collegio Arbitrale a cui si è rivolto Dia dopo aver subito il provvedimento della società: multa confermata, ma importo dimezzato rispetto a quanto deciso inizialmente dal club granata.