Salernitana, Inzaghi annuncia tre assenze: "Sarà il pubblico a fare la differenza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia anche in casa Salernitana che domani scenderà in campo all'Arechi nella sfida contro la Lazio. In merito il tecnico dei granata Filippo Inzaghi ha così parlato in conferenza stampa: "Voglio che la squadra si esprima come ha fatto in alcune circostanze. Io vedo una squadra cambiata nell'atteggiamento e nella voglia, dobbiamo essere più continui nell'arco della gara ma il primo tempo col Sassuolo deve essere la nostra guida. Abbiamo sofferto e potevamo perderla, ma abbiamo fatto di tutto per vincerla. Domani l'avversario è di quelli ostici, ma sento questa squadra sempre più mia. Al di là delle assenze son convinto che faremo una partita importante, spinti dal nostro pubblico".

LAZIO - "Quando affronti un avversario reduce da un secondo posto e che milita in Champions League occorre la partita perfetta. Quanto all'aspetto mentale, vi dico che sono stati i calciatori a chiedere il ritiro parlandone con la società. Con la compattezza di tutte le componenti potremo coronare il nostro sogno, abbiamo la possibilità di lavorare in un contesto ideale e con una tifoseria alle spalle grandiosa e che fa la differenza".

INFORTUNATI - "Mancheranno Ochoa, Dia e Tchaouna che ci stavano dando una grande mano. Ma è il pubblico a fare la differenza e questo mi fa sentire tranquillo".