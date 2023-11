Salernitana, Inzaghi in conferenza: "Quel rigore poteva ammazzare chiunque, non noi"

Un Filippo Inzaghi decisamente soddisfatto quello che alla fine della gara contro la Lazio si è presentato in conferenza stampa per commentare il successo in rimonta della sua Salernitana con le reti di Kastanos e Candreva: "Ci voleva questa vittoria, speravo che la squadra facesse vedere quello che vedo io tutti i giorni ovvero l’impegno e la dedizione. Sono molto felice per loro. Oggi è stata una grande partita del gruppo, meritavamo una giornata simile. Rigore? Quel rigore poteva ammazzare qualsiasi squadra ma non noi. Se c'era? Non l’ho visto".

