Salernitana | Inzaghi mette nel mirino la Lazio, quanti assenti in rosa!

Mancano ancora molti giorni a Salernitana - Lazio, gara in programma il 25 novembre, ma mister Inzaghi ha già messo nel mirino la sfida. Infatti, come riporta tuttosalernitana.com, sono ripresi ieri pomeriggio gli allenamenti della Salernitana dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico. Assenti gli otto convocati in nazionale più il giovane Sfait che ha dovuto rinunciare alla chiamata della Romania Under 20 per un piccolo problema fisico.

Non si è allenato anche l'infortunato Jovane Cabral, ex Lazio, sostituito in lista da Simy. Presenti anche alcuni giovani della Primavera. Mister Inzaghi vuole migliorare la condizione atletica del gruppo (non ancora al meglio) ed è per questo che ha previsto per oggi una doppia seduta di allenamento. Possibile anche un'amichevole in famiglia nel fine settimana.