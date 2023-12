Salernitana, Inzaghi torna sulla Lazio: "Per mettere in difficoltà il Milan..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia di Salernitana - Milan, il tecnico Filippo Inzaghi in conferenza stampa è tornato a parlare della vittoria contro la Lazio, presa come esempio per poter affrontare domani la formazione di Pioli: "Per mettere in difficoltà il Milan domani dovremo fare la partita perfetta, conosciamo benissimo la difficoltà dell’avversario ma siamo pronti per fare una grande gara. A Bergamo siamo tornati a fare bene come contro il Sassuolo e la Lazio, la squadra ha dato segnali positivi dimostrando voglia, spirito e attaccamento. Dobbiamo dare continuità a livello di atteggiamento e di voglia, abbiamo poco da perdere quindi dobbiamo dare il massimo per fare bene davanti alla nostra gente”.