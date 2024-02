Salernitana, la nota ai tifosi: "Nessuna tolleranza a commenti offensivi e denigratori"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nonostante il cambio in panchina in casa Salernitana la crisi sembra non finire mai. L'ultimo ko contro il Monza ha ulteriormente ribadito l'ultimo posto in classifica della squadra ora allenata da Liverani gettando nello sconforto tantissimi tifosi granata che si sono sfogati soprattutto sui social. Alcuni di questi commenti sono però andati oltre il limite del consentito e per questo la società ha diramato una nota in merito: "L’U.S. Salernitana 1919, in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme social, dichiara di aver intrapreso azioni civili e denunce penali a difesa del decoro e del buon nome di tutta la dirigenza della Società".

"La Società sarà attenta a tutelare la dignità e la storia di questo club. Si rivolge un appello a tutti i veri tifosi della Salernitana ad alzare una cortina a difesa dei sani valori etici, sportivi e comportamentali che hanno sempre rappresentato la tifoseria salernitana".