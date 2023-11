Salernitana, la società chiama i tifosi: l'iniziativa in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Obiettivo rialzare la testa: la Salernitana vuole farlo già a partire dalla prima gara dopo la sosta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per questo la società ha lanciato l'iniziativa "Never alone" per chiamare a raccolta i tifosi proponendo un mini abbonamento per la gara contro i biancocelesti e contro il Bologna.

Buona la risposta dei supporter granata che, come riporta Salernitananews, hanno già sottoscritto 750 abbonamenti. L'obiettivo è quello di un Arechi pieno e che possa quindi dare la spinta giusta alla squadra di Filippo Inzaghi.