Salernitana - Lazio, Caicedo esulta per Immobile: il messaggio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Felipe Caicedo non si perde una partita della sua squadra del cuore, la Lazio. L'ex giocatore biancoceleste ha infatti sempre dedicato un messaggio per i suoi ex compagni quando andavano a segno o addirittura, vincevano la partita. Infatti, in occasione del 198esimo gol in Serie A con la Salernitana, e il 100° in trasferta di Ciro Immobile, Caicedo sul proprio account Twitter ha postato l'emoji di una corona e una faccia sorridente. Gesto super apprezzato dai tifosi della Lazio che gli hanno reso omaggio.

— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) November 25, 2023