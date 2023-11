Salernitana - Lazio, Cataldi a LSC: "Se non vinciamo queste partite l'anno prossimo non giocheremo la Champions"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della deludente partita contro la Salernitana in cui la Lazio è uscita sconfitta, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel il regista biancoceleste Danilo Cataldi. Il numero 32 ha analizzato la prestazone deludente dei suoi esponendo i punti deboli della squadra in questa fase: "È mancato il cinismo di chiudere la partita, una volta sbloccata va chiusa. Nel primo tempo siamo stati in partita, ma nel secondo tempo non siamo rientrati bene. Abbiamo subito la partita, abbiamo cambiato modo di giocare e alla fine l’abbiamo pagato".

VOLTARE PAGINA - "Si riparte dal dentro fuori di martedì in Champions. Dobbiamo cambiare marcia. Queste prestazioni non bastano contro nessun avversario. Dobbiamo fare qualcosa in più visto che poi vai ad affrontare squadre che hanno chiari i propri obiettivi. Se non si vincono queste partite l’anno prossimo in Champions non si va. E siccome vogliamo giocarla sia per noi che la società bisogna rimettersi in riga".

DIFFICOLTà - "Non so perché siamo così poco pericolosi e fragili. Prendiamo gol alla prima occasione concessa o al primo cross o calcio piazzato. È un momento delicato, ma dobbiamo resettare al più presto e pensare a martedì".