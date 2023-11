Salernitana - Lazio, Cucchi: "Brutta prestazione, poco da aggiungere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ko amaro per la Lazio che esce sconfitta per mano della Salernitana in una gara che, soprattutto nel secondo tempo, non è stata sufficiente da parte della squadra di Sarri. Al termine del match questa l'analisi di Riccardo Cucchi su Twitter: "Brutta Lazio. Poco da aggiungere se non che la Salernitana ha vinto con merito con un grintoso 2° tempo Di questa 13° giornata per noi biancocelesti rimane l'impresa di Immobile primo giocatore della storia della Serie A ad aver segnato 100 gol in trasferta".