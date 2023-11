Salernitana-Lazio, da Sepe a Candreva: quanti ex in campo e fuori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Le nazionali sono già alle spalle. E' tempo di tornare a pensare al campionato e alla tredicesima giornata in programma nel weekend. Sabato la Lazio sarà impegnata in trasferta contro la Salernitana in una sfida delicata e importante per entrambe. I granata, a caccia ancora della prima vittoria stagionale, sperano di abbandonare l'ultimo posto e di iniziare la propria corsa salvezza. I biancocelesti devono recuperare terreno e tornare ad affacciarsi in zona Champions.

All'Arechi sarà la gara degli ex. Sepe torna a Salerno per la prima volta da avversario dopo essere passato in biancoceleste questa estate. Anche Candreva ritrova la Lazio, già affrontata diverse volte da avversario. Nella rosa di Inzaghi anche Jovane Cabral, in prestito per sei mesi nel club capitolino al primo anno di Sarri. Il portoghese però è in dubbio a causa di un problema fisico.

Gli ex non solo in campo. In tribuna, poi, ce ne saranno presenti altri due: Claudio Lotito e Angelo Fabiani, al timone della Salernitana per tanti anni, con quattro promozioni all'attivo, compreso il ritorno storico in Serie A e un rapporto tutt'altro che idilliaco con la piazza.