Salernitana - Lazio, Fazio a Sky: "Vittoria meritata, ci dà tanta fiducia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana batte 2-1 la Lazio all'Arechi. Federico Fazio, difensore granata, ha commentato così la gara a Sky Sport: "È una vittoria per ripartire da oggi. La meritavamo prima ma non era mai arrivata. Ci dà tanta fiducia per continuare a lavorare e affrontare quello che verrà. Ci stiamo allenando bene dall’inizio, la vittoria non arrivava, eravamo un po’ delusi perché meritavamo di più. Siamo più forti di quello che avevamo dimostrato".