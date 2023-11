Salernitana-Lazio, i biancocelesti sconfitti: la spiegazione di Caicedo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rigore di Immobile ha illuso la Lazio e i tifosi di poter tornare a casa con i tre punti e compiere un passo in più verso la zona Champions, ma Kastanos e Candreva hanno spento ogni speranza regalando alla Salernitana la vittoria in rimonta. Una sconfitta che pesa, un boccone amarissimo da mandare giù. Caicedo, che non si perde mai una sfida dei suoi ex compagni, ha dato la sua personale visione sulla gara e ha riassunto il tutto così: "Manca il mago raga".

Manca il mago raga #10 #sslazio — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) November 25, 2023

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE