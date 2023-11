Salernitana - Lazio, i convocati di Inzaghi: la scelta su Dia e Ochoa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo l'allenamento di rifinitura, Pippo Inzaghi ha diramato i convocati per la sfida contro la Lazio in programma sabato alle 15 all'Arechi. Problemi anche per il tecnico granata che dovrà rinunciare a Ochoa. Il portiere messicano si è infortunato alla spalla con la sua nazionale e non sarà della partita. Out anche Dia, ma in attacco recupera Jovane Cabral, ex dell'incontro. Ecco l'elenco completo:

Portieri - Costil, Fiorillo, Salvati;

Difensori - Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti - Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;

Attaccanti - Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Simy.