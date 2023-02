Salernitana-Lazio: i precedenti tra Sarri e Sousa sorridono al toscano

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Esordio arduo per Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. L'ex allenatore della Fiorentina si ritroverà subito di fronte la Lazio che ha necessità di vincere per riprendere il cammino verso la Champions League. Finora il portoghese ha ottenuto due vittorie e due sconfitte nei confronti diretti con i biancocelesti. Al cospetto di Sarri però la musica è diversa. Su cinque sfide il tecnico toscano ha trionfato tre volte mentre in due occasioni si sono divisi la posta in palio. Nessuna vittoria per Sousa. L'auspicio dei tifosi laziali è che questo trend possa proseguire già a partire da domenica.