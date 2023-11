Salernitana-Lazio, il doppio ex: "All’Arechi non è facile. La Champions non c'entra"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Poche ore al fischio d'inizio di Salernitana-Lazio, match che stappa la tredicesima giornata di Serie A. Gara delicata per entrambe le squadre a caccia di punti fondamentali per obiettivi di classifica diversi. Intervenuto ai microfoni di salernitananews.it, il doppio ex della sfida Riccardo Perpetuini ha analizzato il confronto dell'Arechi. Di seguito le dichiarazioni dell'ex centrocampista cresciuto nelle giovanili biancocelesti che ha militato per due stagioni in maglia granata nelle serie minori.

"È stato un rapporto di amore e odio quello tra l’ambiente e il presidente Lotito. All’epoca del mio arrivo a Salerno il legame era ottimo, perché aveva appena preso la squadra dalla Serie D, promettendo un progetto importante che alla fine è riuscito a realizzare. Negli ultimi anni, essendo uscito dall’ambiente calcistico non ho seguito molto la vicenda ma ricordo che ci furono un po’ di contestazioni. La Serie A è sicuramente il posto che la Salernitana merita, una piazza come questa è degna di palcoscenici importanti, quindi è giusto che debba mantenere la categoria. La nuova società è molto solida, sia a livello progettuale che economico”.

"Sulla carta credo che sia la Lazio quella attualmente favorita. Giocare ogni tre-quattro giorni non è mai facile, però ora con la pausa nazionali alcuni giocatori avranno rifiatato. Non so se è questo il momento giusto per poter affrontare la squadra di Sarri. Credo che Inzaghi abbia avuto due settimane piene per poter lavorare con i ragazzi e consolidare il rapporto interno dato che è subentrato da soltanto 5 partite. Giocare all’Arechi non sarà sicuramente facile per la Lazio. Non penso che l’impegno europeo di martedì li possa distrarre, essendo professionisti si concentreranno al massimo su ogni match. Resta il fatto che la Salernitana ha bisogno di punti, a prescindere dal momento e dalla squadra che incontrano”.