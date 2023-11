Salernitana-Lazio, Immobile a LSC: "Non penso ai miei numeri, adesso serve continuità"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Salernitana-Lazio ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel il capitano biancoceleste Ciro Immobile che ha indicato la strada da seguire per continuare la crescita iniziata prima della sosta: "La parola adatta è continuità, solo così possiamo dare valore alle vittorie ottenute nell’ultimo periodo che però non ci hanno portato ancora nelle zone alte della classifica. Servirà questo per poter risalire".

SALERNITANA - "Ci aspettiamo una squadra tosta che trovandosi in una zona pericolosa della classifica farà di tutto per reagire e metterci in difficoltà".

CENTO GOL IN TRASFERTA - "Non vado molto d’accordo con i numeri soprattutto prima delle partite. A prescindere da ciò spero di raggiungere questo traguardo il prima possibile, magari con una vittoria".