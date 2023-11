Salernitana - Lazio, infortunio Zaccagni: lacrime per l'esterno, che esce...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto infortunio per Mattia Zaccagni nel corso di Salernitana - Lazio. Cross di Felipe Anderson all'indirizzo del numero 20 che, per arpionare la palla, cade e si fa male, sentendo tirare la coscia. Immediato l'arrivo dei medici biancocelesti: all'inizio il giocatore sembra in grado di proseguire, dopo qualche secondo si butta a terra, visibilmente non in grado di proseguire la partita. Dolorante e in lacrime, esce dal campo zoppicando. Come riferisce Dazn, si dovrebbe trattare di un problema all'adduttore e non al ginocchio, come spiegato dallo stesso Zaccagni una volta rientrato in panchina.

