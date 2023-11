Salernitana-Lazio, Inzaghi ringrazia Prontera:è successo all'intervallo

TUTTOmercatoWEB.com

E' successo nell'intervallo di Salernitana-Lazio. Filippo Inzaghi lascia negli spogliatoi Gyomber che non disputerà la ripresa. Al suo posto entra Lovato come centrale della linea a 3. Una scelta dettata specialmente dall'arbitraggio del signor Prontera che ha letteralmente graziato l'ex difensore della Roma. Al tramonto della prima frazione, infatti, Gyomber, già ammonito per il fallo da rigore, è intervenuto in netto ritardo sul ginocchio di Marusic. Il direttore di gara non è stato sanzionato la seconda volta abbastanza inspiegabilmente. Prontera non lo allontana dal campo con il rosso, ci pensa Inzaghi con la sostituzione.