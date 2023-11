Salernitana-Lazio, l'Arechi spinge: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si scalda l'atmosfera in vista di Salernitana-Lazio. Una sfida importantissima per entrambe le squadre che ovviamente lottano per obiettivi di classifica diverse. L'Arechi spingerà e proverà a giocare il suo ruolo nella partita. Come riporta TuttoSalernitana, sono stati staccati 1400 mini abbonamenti e venduti 1700 i biglietti, quasi tutti per il settore distinti visto che la curva Sud è sold out da tempo.

Saranno presenti anche 650 ragazzi delle scuole calcio che hanno acquistato il tagliando al prezzo simbolico di tre euro. Sommando questi numeri agli 11mila abbonati, si arriva quasi a quota 15 mila spettatori. A distanza di più di tre giorni dall'inizio della partita, la speranza in casa granata quella è di avvicinarsi ai 20 mila come accaduto soltanto in occasione della prima gara di campionato contro l'Udinese.