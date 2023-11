Salernitana-Lazio, l’indignazione dei tifosi: “Fate venire il voltastomaco"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un sabato da dimenticare per la Lazio che, dopo la sosta per le Nazionali, non riprende bene la marcia verso la zona Europa. I biancocelesti hanno illuso di poter portare a casa i tre punti con la rete di Immobile realizzata dagli undici metri, ma poi Kastanos e Candreva hanno spazzato via ogni speranza regalando la vittoria in rimonta alla Salernitana. La squadra di Sarri, al termine della partita, si è recata sotto il settore ospiti ricevendo però il rifiuto da parte dei tifosi che hanno contestato Kamada e compagni. L’indignazione del popolo laziale è tanta e la protesta prosegue anche sui social. “Fate venire il voltastomaco” scrive un utente, “Perdere ci sta, ma così è una vergogna” scrive un altro, “Si è arrivati al limite, non si può più vedere una squadra che si consegna in questo modo agli avversari” aggiunge un altro ancora, “Impresentabili, forse ci vogliono decisioni forti”, “Non seguirò più le partite” annuncia un altro, “Giocatori senza palle”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE