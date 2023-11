Salernitana-Lazio, la Curva Sud: "Chi picchia una donna è un vigliacco. Allo stadio..."

Quale miglior modo se non attraverso il calcio, sport emozionale e che ha il compito di tramandare i veri valori civili e culturali? Non a caso, il fatto tragico della morte di Giulia Cecchettin, 22enne portata via dalle mani insanguinate e meschine del suo ex, Filippo Turetta, non fa altro che gonfiare la paura, la rabbia e il disgusto verso ogni tipo di violenza.

Sabato 25 novembre si celebrerà nel Territorio Nazionale la giornata contro la violenza sulle donne e Salernitana - Lazio si carica sulle spalle un messaggio forte e dritto al cuore. L'omicidio della giovane ragazza ha reso tutti oggi ancora più sensibili dinanzi a questo tema. Per questo, come riporta Tuttosalernitana.com, con un comunicato, la curva Sud dell'Arechi ha scritto: "No alla violenza sulle donne, allo stadio con segno rosso sul viso. Chi picchia una donna è un vigliacco. CHI PICCHIA UNA DONNA È UN ESSERE INSIGNIFICANTE. Chi picchia una donna va assolutamente condannato. Chi guarda assiste e si volta dall'altra parte, e chi non ha il coraggio di schierarsi è da considerare allo stesso modo: COMPLICE.

Nessuna giustificazione, nessuna attenuante o scusante. LA CURVA SUD SIBERIANO aderisce convintamente alla "giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Per la partita contro la Lazio chiediamo A TUTTI DI VENIRE ALLO STADIO CON UN SEGNO ROSSO SUL VISO,simbolo della campagna #unrossoallaviolenza".