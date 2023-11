Salernitana-Lazio, le previsioni dei bookmakers: quote e pronostici

La Lazio va a Salerno per non farsi scappare l’Europa, ma i granata hanno urgente bisogno di punti salvezza. Ecco le quote dei traders sul match dello ‘Stadio Arechi’

Salernitana e Lazio devono rincorrere. Entrambe le squadre rischiano di rimanere troppo attardate verso i loro rispettivi obiettivi. I campani non hanno ancora vinto un match in Serie A e sono il fanalino di coda con soli 5 punti, gli stessi che li separano dalla zona salvezza. Il bottino di due punti in quattro giornate, ottenuto sotto la nuova gestione di Filippo Inzaghi, non hanno ancora portato alla scossa desiderata. I biancocelesti arrivano dal pareggio nel Derby della Capitale che non ha dato la chiave di svolta cercata per questa stagione. I 17 punti dei laziali e il nono posto in classifica sono numeri troppo lontani dallo stupendo campionato disputato la scorsa stagione e rischiano di compromettere la corsa all’Europa. Il tempo per recuperare c’è, ma è sempre meno per entrambe.

Per il match dello ‘Stadio Arechi’ i bookmakers danno gli uomini di Maurizio Sarri come favoriti

La sosta delle Nazionali può aver fatto bene sia alla Salernitana che alla Lazio. Recuperare le energie mentali per ripartire in campionato con maggior convinzione: senza giri di parole, servono punti ad entrambe. Un successo dei campani è quotato da Betclic a 4.57, un pareggio a 3.70 ed una vittoria dei biancocelesti a 1.78. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.96, mentre l’Under 2.5 a 1.82.

Un altro 0-2 è possibile - Il 19 febbraio 2023 si è disputato l’ultimo match tra le due squadre allo ‘Stadio Arechi’. Corsara fu la Lazio che vinse per 0-2. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 9.00. Le ipotesi considerate più probabili sono l’1-1 e lo 0-1 biancoceleste che Betclic quota entrambe a 7.60 (Sisal quota lo 0-1 a 6.50).

Immobile la decise con una doppietta, Salerno alla scoperta di Ikwuemesi

Prima della sosta Boulaye Dia è andato in gol contro il Sassuolo. Lui è l’uomo più atteso dai campani ed una sua rete è quotata da Betclic a 3.10. Contro i neroverdi ha segnato anche Chukwubuikem Ikwuemesi. Un gol del nigeriano è quotato da Betclic a 4.40. L’ultimo match disputato tra le due squadre allo ‘Stadio Arechi’ è stato deciso da una doppietta di Ciro Immobile. Ora una sua rete è quotata da Betclic a 2.05. La Lazio proverà ad affidarsi anche a Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. Un gol dell’azzurro è quotato da Betclic a 3.50, uno del brasiliano a 3.10.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE