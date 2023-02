Salernitana-Lazio, le probabili formazioni: out Zaccagni, dubbio in difesa

Conference da parte solo per un momento, è di nuovo tempo di Serie A. Dopo il successo di misura sul Cluj, la Lazio torna in campo in trasferta contro la nuova Salernitana di Paulo Sousa per dimenticare il prima possibile il brutto ko interno sull'Atalanta. Sarri studia il miglior undici da schierare all'Arechi senza lo squalificato Mattia Zaccagni. Al suo posto pronto Pedro dal 1' a completare il tridente con Felipe Anderson e Immobile. Si ricompone il terzetto di centrocampo Milinkovic-Cataldi-Luis Alberto. In porta torna Provedel. Patric sostituisce l'infortunato Romagnoli e farà coppia con Casale. Sulle fasce l'unico certo del posto è Marusic, da capire se a destra o a sinistra. Tutto dipende da chi sarà l'altro terzino: Hysaj o Lazzari, questo l'unico dubbio del Comandante.

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Sambia, Daniliuc, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Bohinen; Candreva, Vilhena, Bonazzoli; Piatek. All.: Sousa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri