Salernitana-Lazio, niente sold out all'Arechi: il numero dei presenti

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il match che apre la tredicesima giornata di Serie A è quello tra Salernitana e Lazio. Appuntamento alle 15 in un Arechi che non sarà quello delle grandi occasioni. Grande delusione in casa granata. L'andamento della squadra di Inzaghi, ultima in classifica e ancora ferma a zero vittorie, ha inciso sull'affluenza dei tifosi.

Come riporta tuttosalernitana.com, per la partita di oggi pomeriggio sono stati staccati 1700 mini abbonamenti e 3600 i biglietti, quasi tutti per il settore distinti visto che la curva Sud è sold out da tempo. Presenti anche 650 ragazzi delle scuole calcio campane Questi numeri, sommati agli 11mila abbonati, fanno arrivare il numero dei presenti a circa 16700.

Nessun pienone dunque all'Arechi. Altra delusione dopo il derby con il Napoli di qualche settimana fa. Grande risposta invece dei tifosi laziali che hanno riempito il settore ospiti a capienza ridotta. Polverizzati in poche ore i 500 biglietti messi a disposizione dei biancocelesti.