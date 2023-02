Salernitana - Lazio, per Sousa un titolare in dubbio: ecco di chi si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In attesa dell'ufficialità del cambio sulla panchina della Salernitana da Nicola a Paulo Sousa, il tecnico ex Fiorentina ha già diretto il primo allenamento. L'avvicinamento alla sfida contro la Lazio inizia con un problema fisico a un titolare: Troost-Ekong, uscito per un guaio muscolare nella partita di Verona, oggi è apparso vistosamente zoppicante. Il difensore, arrivato nel calciomercato di gennaio, è quindi in forte dubbio per la partita di domenica e per la sua sostituzione si candidano Daniliuc e Gyomber.