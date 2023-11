Salernitana-Lazio, quote e statistiche

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo la sosta per le Nazionali, impegnate nelle qualificazioni ad Euro 2024, riprende il campionato di Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri fa visita alla Salernitana, un match delicato che arriva dopo il pareggio nel derby nell’ultimo turno contro la Roma. I biancocelesti si presentano all’Arechi con l’obiettivo di conquistare i tre punti, fondamentali per risalire posizioni in classifica.

La formazione campana, fanalino di coda, è l’unica a non aver ancora vinto in questa stagione, reduce dal pari a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I ragazzi di Sarri non devono commettere l’errore di sottovalutare l’incontro, finora sono stati lasciati per strada troppi punti contro le cosiddette “piccole”.

D’altronde la Lazio è la più probabile candidata al successo nel match di sabato pomeriggio. Comparando le quote calcio dei principali siti di scommesse si nota come tutti i bookmakers siano concordi nell’attribuire ai biancocelesti le maggiori chances di successo. Valutazioni che trovano ulteriore conferma osservando gli ultimi due confronti diretti in terra campana, entrambi vinti dalla formazione capitolina.

La Lazio, a quota 17 punti in classifica, non ha mai pareggiato fuori casa in questo campionato, segnando 6 reti in altrettanti match. La Salernitana di Filippo Inzaghi, fra le mura amiche, ha conquistato 3 dei suoi 5 punti totali. Con riguardo ai precedenti, sono in tutto 6 i confronti tra le due formazioni, con un bilancio che recita 2 vittorie dei granata, 4 dei biancocelesti e nessun pareggio. L’ultima sfida risale allo scorso mese di febbraio, terminata con il successo della Lazio per 2 a 0 grazie ad una doppietta del capitano Ciro Immobile.

Secondo le ultime provenienti da Formello, sembra che Kamada prenderà il posto dello squalificato Luis Alberto. Probabile anche la convocazione per Zaccagni per la trasferta di Salerno, anche se molto probabilmente l’esterno partirà dalla panchina. In avanti giocherà uno fra Pedro e Isaksen, completando così il trio d’attacco insieme a Felipe Anderson e Immobile.

Il match Salernitana-Lazio è in programma sabato 25 novembre alle ore 15:00, presso lo stadio Arechi di Salerno. La gara verrà trasmessa in diretta streaming per tutti gli abbonati sulla piattaforma di Dazn. Disponibile anche da mobile, eseguendo il download dell’app del provider.