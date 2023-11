Salernitana - Lazio, rigore solare su Immobile: la spiegazione di Marelli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al 41' alla Lazio viene concesso il calcio di rigore per fallo di Gyomber su Immobile, poi concretizzato dallo stesso numero 17. Tante le polemiche da parte della panchina e degli uomini in campo di Sarri perchè in un primo momento l'arbitro Prontera non aveva concesso il penalty. Sulla questione ha fatto chiarezza l'ex arbitro Marelli a Dazn: "Gyomber inciampa, ha un contatto poi con il fondoschiena di Immobile. La trattenuta si concretizza in area. Questo è rigore con ammonizione: per il calciatore della Salernitana sarebbe ammonizione poichè Immobile era spalle alla porta".