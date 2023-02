Salernitana-Lazio, rischio minimo stagionale all'Arechi: il dato sui biglietti venduti

Fonte: Tuttosalernitana.com

Momento difficile in casa Salernitana. Gli ultimi risultati deludenti e il conseguente cambio di allenatore hanno allontanato un po' i tifosi dalla propria squadra del cuore. Dopo la sconfitta del Bentegodi, i campani ospitano all'Arechi la Lazio in un clima tutt'altro che infuocato come siamo abituati. Per la prima di Paulo Sousa in panchina, infatti, sono stati venduti ad oggi 5700 biglietti che vanno sommati agli 8100 abbonati. Saranno dunque circa 13800 gli spettatori per il match in programma domenica ore 15. Rischio minimo stagionale per la società granata. Non ci saranno invece tifosi biancocelesti ai quali è stata vietata la trasferta.