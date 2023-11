Salernitana - Lazio, Sarri a Dazn: "Forse è colpa mia, abbiamo fatto troppo poco"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nel post partita di Salernitana - Lazio, ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico biancoceleste Sarri per analizzare la sconfitta dell'Arechi. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto troppo poco, è inutile giustificarsi con assenze o un errore arbitrale clamoroso, perché Gyomber era da espulsione. Però se analizziamo la partita, abbiamo fatto troppo poco. Il rendimento di tanti giocatori non è all’altezza dell’anno scorso, forse è anche colpa mia se certi giocatori non rendono più. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità".

"Il gol ci fa piacere per Ciro. Oggi avevamo di fronte una squadra che ci dava spazio e tempo, ma siamo arrivati troppo raramente al tiro in porta. C'è qualcosa che non va bene. Se pensavamo di gestire smettendo di giocare 50 minuti, allora è chiaro che rischi di perderla".

"Io spero che la Champions sia un'altra storia, mi preoccupa la mentalità della squadra in campionato. La Champions a volte fa miracoli, vediamo se entriamo in campo con una mentalità diversa

"Zaccagni? Ha un problema articolare all’anca, non muscolare. Farà accertamenti".