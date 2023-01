Salernitana, Nicola esce allo scoperto: "Ho detto al presidente..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il polverone sollevatosi alla Salernitana dopo il pesante 8-2 subito a Bergamo sembra essere rientrato. Il presidente Iervolino che inizialmente aveva deciso di esonerare il tecnico è tornato sui suoi passi proprio dopo aver parlato con lui. Un colloquio di cui Nicola ha rivelato il contenuto con un post sulla sua pagina Facebook: "Ho fatto subito mea culpa, assumendomi tutte le responsabilità di una prestazione non adeguata e della conseguente pesante sconfitta. Perché credo in questa squadra così come negli uomini che la compongono, così come credo nella grande Società che ha alle spalle. Ho chiesto con tutte le mie forze al Presidente di rivedere il provvedimento di esonero, sapendo di toccare le corde di un animo umano che ha profonda sensibilità per capire e vuole fortemente costruire un calcio diverso. Perché amo Salerno e credo ciecamente in questo progetto". Di seguito il post integrale.