Salernitana, novità su Tchaouna: la speranza di Inzaghi in vista della Lazio

Solo oggi vi avevamo raccontato del problema muscolare che ha colpito l'attaccante della Salernitana Loum Tchaouna. Un fastidio al polpaccio che lo ha costretto a interrompere la seduta di ripresa, dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Inzaghi. Come riporta Tuttosalernitana.com, in attesa che venga diramato un comunicato ufficiale, sembrerebbe che non si tratti di nulla di grave se non un lieve affaticamento muscolare. Tra domani e dopodomani Tchaouna si sottoporrà a ulteriori accertamenti diagnostici ma la sensazione è che potrebbe esserci contro la Lazio, per la sfida in programma sabato 25 novembre all'Arechi.