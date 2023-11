Salernitana, Ochoa in dubbio per la Lazio a causa della Nazionale: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Filippo Inzaghi dovrà fare i conti con la sosta per le nazionali. L'allenatore della Salernitana al rientro in campo, fissato per sabato 25 novembre alle 15.00, dovrà affrontare la Lazio di Maurizio Sarri con il rischio di non poter utilizzare Ochoa. Il portiere Messicano, come riporta tuttosalernitana.com, disputerà l'ultima partita nella notte tra il 21 e il 22 contro l'Honduras, prima di imbattersi in un lungo viaggio intercontinentale che gli consentirà di tornare a Salerno solo 48 ore prima della partita. Una corsa contro il tempo da parte dell'estremo difensore che ricorda quella vissuta in occasione dell'ultima sosta, poco dopo l'arrivo del tecnico ex Milan, il quale in quell'occasione preferì mandare in campo Costil, rimasto invece al centro sportivo, piuttosto che Ochoa con un solo allenamento alle spalle.