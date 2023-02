Salernitana, Paulo Sousa è arrivato a Salerno: a breve l'ufficialità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La nuova avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana sta per iniziare. Ancora nessun comunicato ufficiale da parte del club ma come riporta TuttoSalernitana.com il tecnico è arrivato a Salerno e più precisamente al centro sportivo "Mary Rosy" per conoscere squadra e collaboratori. Dopo le comunicazioni ufficiali l'allenatore firmerà il contratto che lo legherà al club.