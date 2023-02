Salernitana, Paulo Sousa: "La Lazio gioca davvero bene. Sul gol di Immobile..." - VIDEO

La Lazio c’è e contro la Salernitana mette in campo un’ottima prestazione rimanendo costantemente in pressing e in area di rigore. Una storica doppietta di Ciro Immobile permette ai biancocelesti di uscire dall’Arechi vittoriosi per 2-0. Così al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Paulo Sousa: “Cosa ho detto alla squadra? Gli ho detto che con tre giorni ci sono stati momenti che siamo stati bene in partita, che dobbiamo essere capaci di difendere alto. Abbiamo sbagliato un po’ il tempo nel gol di Immobile, dobbiamo iniziare a lavorare ma servirà del tempo per questo. Quello che non mi è piaciuto è che quando una squadra prende gol si arrende, questo non mi piace. Individualmente dobbiamo migliorare e sull’atteggiamento. Leader? I nostri tifosi perché ci hanno aiutato spingendo molto, sono un po’ duri con i nostri giocatori e abbiamo bisogno di positività. La squadra deve spingere, abbiamo molti giocatori nuovi e giovani quest’anno però non vuol dire che il valore non lo sentano. La Lazio palleggia molto bene e quando è sottopressione, individualmente i giocatori riescono ad uscire da quella pressione, noi dobbiamo migliorare sulla velocità nel corto. Non troveremo squadre che giocano così bene corte e veloci come la Lazio, ma la squadra è questa, dobbiamo difendere basso e pressare alto e ad accorciare".

Paulo Sousa ha analizzato la sconfitta della Salernitana anche in conferenza stampa:

"Abbiamo giocato contro una squadra tra le migliori in A dal punto di vista del palleggio. Maurizio sta lavorando da due anni sul palleggio e anche sotto pressione i giocatori della Lazio si prendono le loro responsabilità. Quello che non mi è piaciuto è che dopo il gol subito la squadra si è sfaldata. Dobbiamo migliorare la capacità di possesso anche nella metà campo avversaria. Quando abbiamo sfondato sugli esterni abbiamo anche fatto male agli avversari, ma lo dovevamo fare con più continuità".

In cosa deve migliorare la sua squadra?

"La Salernitana deve migliorare sul breve, essere più esplosiva e scattante. Anche sulla freschezza di mantenere ritmi alti, soprattutto contro squadre come la Lazio che hanno grande capacità di giocare sul breve. Non troveremo tante squadre come la Lazio, altre partite saranno più agevoli".

Le scelte di formazione?

"Ho scelto a centrocampo quelli che sono stati i migliori durante la settimana. Durante la partita stavo pensando di far entrare Bohinen, poi ho cambiato la decisione. Anche alla possibilità di avere Nicolussi Caviglia dentro stavo pensando, ma nelle prossime partite vedremo. Con Bronn non ho parlato quindi non so cosa sia successo. Devo parlare con lui per capire visto che abbiamo le nostre responsabilità. Alla squadra ho detto di credere di poter aumentare la possibilità di essere più corti durante il match. Comunque ripeto, non troveremo sempre contro squadre del livello della Lazio".

Futuro?

"La Salernitana ora è tanto distante dalla squadra che io ho in mente. Questo non significa che non si possa vincere anche così. Devo dire che oggi siamo stati vicini nel primo tempo a questo. Consideriamo anche la capacità che ha la Lazio di far girare la palla. Comunque ho gli uomini per fare il mio calcio, sono molto fiducioso".

