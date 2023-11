Salernitana, problemi fisici per Ochoa: chi al suo posto contro la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Arrivano brutte notizie dal Messico per Filiippo Inzaghi. Il portiere titolare, Guillermo Ochoa, ha accusato un problema alla spalla che potrebbe metterlo ko in vista dei prossimi impegni, compreso quello di sabato contro la Lazio. L'ex America era già in dubbio per i biancocelesti a causa delle tempistiche impiegate nel rientro dalla Nazionale, motivo per cui era stato messo in pre-allerta il suo vice Costil. L'infortunio accusato nella notte durante la partita contro l'Honduras non fa che aumentare le possibilità di vedere in campo il francese con Ochoa che potrebbe tornare anticipatamente, ma, secondo quanto riporta Salernotoday.it, restare fuori per alcune settimane.