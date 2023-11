Salernitana, problemi per un attaccante: in dubbio per la Lazio?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Problema muscolare per il giovane attaccante della Salernitana Loum Tchaouna, che nella giornata di ieri si è dovuto fermare durante l'allenamento al centro sportivo Mary Rosy. Un fastidio al polpaccio lo ha costretto a interrompere anzitempo la seduta e lo mettono a rischio per la sfida contro la Lazio in programma sabato 25 novembre all'Arechi. Oggi sono in programma gli accertamenti per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero dell'attaccante, sempre titolare nelle ultime tre gare dei granata.

TORNA ALLA HOMEPAGE