Salernitana, Sabatini al lavoro per squadra e staff: un ex Lazio come ds?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini ieri non era all'Arechi: raggiungerà Salerno questa mattina per rispondere alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa convocata per le 12. Il direttore generale, tuttavia, si è già messo al lavoro per per rinforzare la squadra nella sessione di gennaio, ma anche lo staff dirigenziale. E dopo la rescissione concordata del contratto con De Sanctis, riporta La Città, accreditato come futuro ds sembra essere Aleksandar Kolarov, ex difensore di Inter, Roma, Lazio, City e Stella Rossa. Opererebbe con Sabatini che ne ha apprezzato le doti sia da calciatore - lo portò alla Lazio - che al corso per dirigenti a Coverciano con lezione proprio del dg granata.

TORNA ALLA HOMEPAGE