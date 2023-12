Salernitana, Sabatini: "Inzaghi non è una mia scelta, questo mi condiziona"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini ha le idee chiare. Il ds è tornato lì dove era finita la sua ultima avventura, a Salerno, e il compito è tutt'altro che facile. La Salernitana è ultima in classifica con appena 9 punti raccolti anche se l'obiettivo resta sempre la salvezza. In merito Sabatini si è espresso anche su Filippo Inzaghi: "È combattivo e fa molto movimento in panchina. Gli faccio i miei migliori auguri. Parlerò con l'allenatore e cercherò di capire mezzi e motivazioni che ci metterà a disposizione per arrivare all'obiettivo. Non è una mia scelta, questo un po' mi condiziona. Se ci sarà da combattere una battaglia preferirei combatterla con qualcuno che scelgo io ma questa non è una condanna per Inzaghi", queste le parole in conferenza stampa.