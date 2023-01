Salernitana, scioccante striscione dei tifosi: "Vi cacciamo a calci in culo..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alta tensione a Salerno. Dopo le ultime vicissitudini che hanno visto anche il clamoroso ritorno di Davide Nicola sulla panchina, oggi nel centro sportivo dove si allena la squadra in vista della sfida contro il Napoli in programma sabato 21 gennaio alle 18.00, è stato affisso uno striscione con parole molto pesanti, firmato dalla Curva Sud "Siberiano" di Salerno: "Pensate a salvare almeno la dignità o vi cacciamo calci in culo dalla città".