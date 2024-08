Salernitana, Sepe su Dia: "Mi dispiace. A me è successa la stessa cosa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento delicato in casa Salernitana. Prosegue la contestazione dei tifosi nonostante il passaggio del turno in Coppa Italia contro lo Spezia. All'Arechi pioggia di fischi rivolti in modo particolare a Boulaye Dia, promesso sposo della Lazio. Al termine del match, il capitano granata Luigi Sepe ha parlato così della situazione legata all'attaccante franco-senegalese: "Mi dispiace per lui, so che è un bravissimo ragazzo. Gli ho detto che anche a me è capitata la stessa cosa nell'ultima partita che ho fatto qui. La gente paga il biglietto, tocca a noi portarli dalla nostra parte. Momento complicato per tutti. La gente deve capire la situazione e starci vicino per andare avanti insieme, la squadra sta lottando e si sta allenando bene. Le difficoltà ci saranno, dovremo compattarci. Vincere aiuta a vincere, ora pensiamo al Cittadella. Con Nicola ero già il capitano dopo Fazio, scelto dalla squadra poi dopo è stato scelto di darla a Mazzocchi perché stava andando in nazionale ed eravamo contenti per lui".