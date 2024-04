Salernitana, sorriso per Colantuono: contro la Lazio torna un titolare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorpresa per Colantuono. Nella seduta di ieri Guillermo Ochoa è tornato ad allenarsi con i compagni e quindi sarà nuovamente a disposizione del mister della Salernitana, in occasione della partita contro la Lazio. Il portiere messicano è reduce da alcuni problemi fisici accusati dopo gli impegni con la nazionale ed ha quindi lasciato il posto a Costil nelle ultime due partite, contro Bologna e Sassuolo. Come riporta TuttoSalernitana.com, l'estremo difensore francese è così di nuovo in ballottaggio con il suo collega per la partita di venerdì sera contro la Lazio di Tudor.