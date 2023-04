Salernitana, Sousa: "Caso plusvalenze? L'inchiesta non mi disturba..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Gara importante quella odierna per la Salernitana impegnata contro l'Inter di Simone Inzaghi. In casa granata l'attenzione è tutta per il match come conferma il tecnico Sousa ai microfoni di Dazn: "Caso plusvalenze? L'inchiesta non mi disturba sicuramente perché è qualcosa che io non posso controllare: la dirigenza mi ha aggiornato sulla situazione ma io sono concentrato in altro, come dare le giuste motivazioni ai miei ragazzi. Far credere loro di poter vincere questa partita, perché io ci credo".