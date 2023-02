Salernitana, Sousa: "Sarri tra i migliori della Serie A, le sue squadre vincono per un motivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Giornata importante quella odierna per la Salernitana che alla vigilia della gara contro la Lazio ha presentato il nuovo allenatore Sousa in conferenza stampa: "Non è in una settimana che puoi cambiare comportamento. Voglio una squadra corta, intensa, forte sul piano mentale. Il pressing deve essere una nostra caratteristica, così come la voglia di recuperare subito il pallone. La mia Salernitana deve controllare il gioco, ricercare la fase di possesso. So benissimo che è difficilissimo chiedere questo quando parti affrontando la Lazio. So che ci saranno errori, sono appena arrivato. Ho percepito però la voglia di migliorare nella costruzione. E' obbligatorio alimentare i nostri attaccanti. Il modulo è relativo".

SARRI - "Domani affronterò Sarri che stimo tantissimo, è uno dei migliori della serie A. Posso dirvi che ho dato 2-3 spunti strategici che prescindono dal match di domani, sono le linee guida da seguire se vogliamo rappresentare al meglio la nostra gente. Voglio vedere corsa, aggressività. Sono super positivo, la Salernitana deve arrivare all'obiettivo attraverso una precisa idea di calcio. Tutti devono lavorare in campo, le squadre di Sarri vincono perchè sono continue nei 90 minuti. La Lazio ha i centrocampisti tra i più forti d'Italia, hanno una pressione alta e sappiamo che in costruzione concederemo qualcosa. Ma pretendo l'atteggiamento giusto, dal primo all'ultimo minuto".