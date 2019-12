Salone del Coni, Montesano a LLSN: "Lazio - Juve? Perdiamo 7-0..." - VD

La solita ironia, anche per mascherare una certa superstizione. La vena comica di Enrico Montesano, storico tifoso della Lazio, è arrivata fino alla presentazione del nuovo volume di Lazialità dedicato a Dino Zoff. I microfoni de Lalaziosiamonoi.it l'hanno intercettato all'entrata del Salone del Coni: “Siamo qui per mandare a Dino un abbraccio affettuoso. È un grande campione, una persona seria e un gentiluomo”. Poi Montesano ha rilasciato una battuta anche su Lazio - Juventus: “Ah perché sabato c'è una partita (ride, ndr)? Cervicale permettendo sarò allo stadio. In ogni caso la seguirò, anche per radio. La Juve ha una rosa fortissima, con tanti campioni da riempire tre squadre e mezza. Noi abbiamo sempre grandi campioni ma per una squadra sola. Ovviamente vinceranno 7-0, perché sono forti. Adesso però non vi dico dove sta la mano...(ride, ndr). Meglio vincere in Supercoppa o campionato? Ma perché porci dei limiti e fare delle scelte".

VIDEO - L'INTERVISTA A MONTESANO