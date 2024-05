Samantha De Grenet e la storia con Pippo Inzaghi: “Ecco perché lo lasciai”

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Samantha De Grenet in una lunga intervista al Corriere della Sera ha ripercorso la sua carriera, i suoi dolori, la paura di morire a causa del cancro al seno, che ha curato, e i suoi amori. In particolare, ha svelato particolari intimi e inediti sulla sua vita privata. Spiega anche perché ruppe con Filippo Inzaghi. La 53enne e il 50enne nel 2000 si legarono sentimentalmente, ma la relazione... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > PIPPO INZAGHI <

